أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بتلقي مجلس الوزراء السوداني أمس إفادات من وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، حول تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية بين السودان ومصر.

ونقلت عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إنّها لا تشجع لاجئي جنوب السودان الذين فروا إلى دول الجوار على العودة إلى البلاد في الفترة الحالية، مشيرة إلى

أن الأوضاع الحالية في البلاد غير مواتية .

وأبرزت تأكيد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، أن تغاضي فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة عن جرائم ميليشيا الحوثي الإيراني، يشجعها على الاستمرار في ممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في اليمن.

ولفتت الانتباه إلى مطالبة رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي المجتمع الدولي، باتخاذ خطوات عاجلة لإجبار قوة الاحتلال بالوقف الفوري لتنفيذ قرار تهجير السكان الأصليين لقرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس.

ونشرت تصريح وزير الأمن البريطاني بن والاس أمس، إن بوتين يتحمل المسؤولية المطلقة عن اعتداء بغاز أعصاب على سكريبال وابنته في سالزبري في وقت سابق من العام الجاري.

وقالت إن زلزال قوي ضرب جزيرة هوكايدو في شمال اليابان امس وأدى لمقتل سبعة أشخاص على الأقل وتسبب في انهيارات أرضية وانقطاع الكهرباء عن جميع سكان الجزيرة وعددهم 5.3 مليون شخص.