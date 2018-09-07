أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بتلقي مجلس الوزراء السوداني أمس إفادات من وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، حول تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية بين السودان ومصر.
ونقلت عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إنّها لا تشجع لاجئي جنوب السودان الذين فروا إلى دول الجوار على العودة إلى البلاد في الفترة الحالية، مشيرة إلى
أن الأوضاع الحالية في البلاد غير مواتية .
وأبرزت تأكيد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، أن تغاضي فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة عن جرائم ميليشيا الحوثي الإيراني، يشجعها على الاستمرار في ممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في اليمن.
ولفتت الانتباه إلى مطالبة رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي المجتمع الدولي، باتخاذ خطوات عاجلة لإجبار قوة الاحتلال بالوقف الفوري لتنفيذ قرار تهجير السكان الأصليين لقرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس.
ونشرت تصريح وزير الأمن البريطاني بن والاس أمس، إن بوتين يتحمل المسؤولية المطلقة عن اعتداء بغاز أعصاب على سكريبال وابنته في سالزبري في وقت سابق من العام الجاري.
وقالت إن زلزال قوي ضرب جزيرة هوكايدو في شمال اليابان امس وأدى لمقتل سبعة أشخاص على الأقل وتسبب في انهيارات أرضية وانقطاع الكهرباء عن جميع سكان الجزيرة وعددهم 5.3 مليون شخص.
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GMT 11:16 2018 الجمعة ,07 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة
خطفتا جيجي حديد وكايا جربر الأنظار في عرض توم فورد خلال أسبوع الموضة في نيويورك. وكانت شقيقة بيلا حديد التي تبلغ من العمر 23 عاما، قد لفتت الانتباه بثوب أسود، بينما كانت ابنة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 17 عاما، تتألق على المنصة بتنورة طويلة. وسرقت جيجي الأضواء في ثوبها المتشح بالسواد والذي يضم خط العنق مفتوح وخلط بين جلد الثعبان والأقمشة، وامتدت العباءة الرائعة من كتفيها وبمحيط خصرها على شكل تنورة ملفوفة حول الخصر. وعرفت كايا، وهي تتحدث عن والدتها الشهيرة، ولكن ليس بلسانها بل بكل شبر تخطوه على المنصة، وتلتفت الرؤوس لها في سترة دائرية من جلد التمساح. وكانت كل ذلك مربوط إلى الخلف بينما كانت تتأقلم مع الكعب. ووضعت ذلك مع عين سموكي بسيطة وشفتها ذات اللون الوردي الباهت، وكان لـ كايا تأثير ملاحظ بمظهرها الجميل الموروث عن والدتها.
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