أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالشأن الداخلي للبلاد ،مشيرة إلى إشراف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على اجتماع مجلس الأمن القومي لبحث عديد القضايا اهمها هجرة الكفاءات التونسية والحلول المقترحة وقضية الهجرة غير الشرعية من داخل البلاد التونسية وإليها.

وتناولت تطورات الأحداث في الأرضي الفلسطينية المحتلة ،مشيرة إلى تشييع عشرات الفلسطينيين جثمان شاب استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة خلال مشاركته في إحدى فعاليات مسيرة العودة .

وتحدثت في سياق متصل عن اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية والاشتباكات التي اندلعت بين الطلاب الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس.

وتوقفت عند تأكيد وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي إن بلاده سوف تستضيف الشهر القادم مؤتمراً دولياً بشأن ليبيا في صقلية في مسعى لجمع القوى المتناحرة معاً وإقامة حوار في البلاد.

وقدمت صحف تونس صورة عن معاناة ضحايا الزلزال وتسونامي الذي ضرب مدينة بالو الإندونيسية وأدى إلى وفاة 1400 شخص وجرح أكثر من 2500 ، مشيرة إلى أن هذه الكارثة أدت إلى فصل العديد من الأطفال عن عائلاتهم وأن المواد الغذائية تصل بكميات ضئيلة جداً إلى المناطق المنكوبة .