اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاحد

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالعلاقات التونسية الروسية، في ظل زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تونس، ومحادثاته مع كبار المسؤولين في الدولة حول دفع التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

ورصدت مواصلة الأحزاب السياسية في البلاد، استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقررة خلال شهر أبريل القادم، وذلك من خلال إعلان وزارة الداخلية عن تليقها المزيد من الطلبات للترشح لهذه الاستحقاقات.

ونقلت صحف الأحد في الشأن الليبي.. تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من المغرب، حذر فيها من أن تحديد مواعيد نهائية للانتخابات في ليبيا، ليس تحركًا بناءً لأن على الأطراف السياسية أن تتفق أولاً على حل سياسي لإنهاء الصراع في البلاد.

وتطرقت ميدانيًا إلى سيطرة قوات الجيش الليبي على عدة مواقع في مدينة سبها جنوب البلاد، ضمن عملية تحرير الجنوب، التي أطلقها الجيش.

وتابعت الصحف في الشأن الفلسطيني تواصل الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأخبرت عن زيارة للرئيس السوداني عمر البشير، اليوم إلى القاهرة، يجري خلالها محادثاته مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي.

ونشرت صحف تونس مجموعة أخرى من التقارير بينها إعلان بريطانيا، أنها تساهم في إزالة القنابل العنقودية الإسرائيلية في جبل لبنان وجنوبه، وبدء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم، زيارة إلى مصر, وموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي.