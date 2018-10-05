أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري عن موافقة مجلس الوزراء الباكستاني على إبرام اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لإنشاء مصفاة للنفط في ميناء جوادر الباكستاني.

وسلطت الضوء على التعاون الجاري بين باكستان وروسيا في مجال الطاقة، وحصول باكستان على الدعم من روسيا في مجال التعامل مع الغاز الطبيعي.

وأخبرت عن مساعي باكستان والهند إلى تحسين العلاقات الثنائية عبر القنوات الدبلوماسية.

وعرجت على الاتصالات الجارية بين باكستان وبريطانيا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.

وتطرقت إلى مساعي الحكومة الباكستانية واتصالاتها مع صندوق النقد الدولي للسيطرة على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها باكستان.

وأشارت إلى عزم رئيس الوزراء الباكستاني على توسيع مجلس وزرائه بضم وزراء جدد.

وتطرقت في الشأن الدولي إلى تحرك الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران.