أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري عن موافقة مجلس الوزراء الباكستاني على إبرام اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لإنشاء مصفاة للنفط في ميناء جوادر الباكستاني.
وسلطت الضوء على التعاون الجاري بين باكستان وروسيا في مجال الطاقة، وحصول باكستان على الدعم من روسيا في مجال التعامل مع الغاز الطبيعي.
وأخبرت عن مساعي باكستان والهند إلى تحسين العلاقات الثنائية عبر القنوات الدبلوماسية.
وعرجت على الاتصالات الجارية بين باكستان وبريطانيا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.
وتطرقت إلى مساعي الحكومة الباكستانية واتصالاتها مع صندوق النقد الدولي للسيطرة على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها باكستان.
وأشارت إلى عزم رئيس الوزراء الباكستاني على توسيع مجلس وزرائه بضم وزراء جدد.
وتطرقت في الشأن الدولي إلى تحرك الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران.
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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