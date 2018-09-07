أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعة

تناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم الجهود المتواصلة للمغرب لمحاربة الإرهاب مبينة أن الأمن تمكن أمس، من تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش ، تتكون من ثلاثة أفراد.
واهتمت بنتائح القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي التي انعقدت بالعاصمة الصينية بكين.
وتناقلت ترحيب الجانب الفلسطيني بالقرار الذي اتخذته حكومة الباراغواي بإغلاق سفارتها في مدينة القدس المحتلة.
وتابعت الصحف مستجدات الوضع في محافظة ادلب السورية مشيرة إلى بدء نزوح مئات المدنيين، خشية هجوم وشيك لقوات النظام و وسط تحذيرات أممية بأن يؤدي أي هجوم على إدلب إلى نزوح نحو 800 ألف شخص.
وتناولت الصحف حصيلة الاشتباكات التي وقعت في طرابلس التي ارتفعت إلى 63 قتيلا وأكثر من 200 جريح، وذلك غداة إعلان الأمم المتحدة عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة الليبية.
واهتمت الصحف ملف شبه الجزيرة الكورية وتناقلت الإعلان أمس عن عقد قمة جديدة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون و الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في بيونغ يانغ في الفترة من 18 الى 20 سبتمبر الجاري لبحث مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
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خطفتا جيجي حديد وكايا جربر الأنظار في عرض توم فورد خلال أسبوع الموضة في نيويورك. وكانت شقيقة بيلا حديد التي تبلغ من العمر 23 عاما، قد لفتت الانتباه بثوب أسود، بينما كانت ابنة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 17 عاما، تتألق على المنصة بتنورة طويلة. وسرقت جيجي الأضواء في ثوبها المتشح بالسواد والذي يضم خط العنق مفتوح وخلط بين جلد الثعبان والأقمشة، وامتدت العباءة الرائعة من كتفيها وبمحيط خصرها على شكل تنورة ملفوفة حول الخصر. وعرفت كايا، وهي تتحدث عن والدتها الشهيرة، ولكن ليس بلسانها بل بكل شبر تخطوه على المنصة، وتلتفت الرؤوس لها في سترة دائرية من جلد التمساح. وكانت كل ذلك مربوط إلى الخلف بينما كانت تتأقلم مع الكعب. ووضعت ذلك مع عين سموكي بسيطة وشفتها ذات اللون الوردي الباهت، وكان لـ كايا تأثير ملاحظ بمظهرها الجميل الموروث عن والدتها.
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