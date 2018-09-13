أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تحذير الوزير البريطاني لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دومينيك راب، من أن بريطانيا لن تسدد كامل فاتورة الخروج من الاتحاد الاوروبي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول بريكست.
وسلطت صحف الخميس الضوء على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يجيز فرض عقوبات ضد أي دولة أو أفراد يثبت تدخلهم في الانتخابات الأمريكية.
وأشارت إلى أن البرلمان الأوروبي أقر مشروع يدعو إلى فرض حظر دولي على ما يسمى "الروبوتات القاتلة".
وتناقلت صحف بريطانيا توقيع رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق، رياك مشار، اتفاقًا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لإنهاء خمسة أعوام من الحرب الأهلية بالبلاد.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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