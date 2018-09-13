أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تحذير الوزير البريطاني لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دومينيك راب، من أن بريطانيا لن تسدد كامل فاتورة الخروج من الاتحاد الاوروبي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول بريكست.

وسلطت صحف الخميس الضوء على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يجيز فرض عقوبات ضد أي دولة أو أفراد يثبت تدخلهم في الانتخابات الأمريكية.

وأشارت إلى أن البرلمان الأوروبي أقر مشروع يدعو إلى فرض حظر دولي على ما يسمى "الروبوتات القاتلة".

وتناقلت صحف بريطانيا توقيع رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق، رياك مشار، اتفاقًا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لإنهاء خمسة أعوام من الحرب الأهلية بالبلاد.