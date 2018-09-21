أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم أن الحكومة البريطانية تعد خطة لمحاكمة قادة عسكريين في ميانمار الذين تتهمهم الأمم المتحدة بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

وأشارت إلى اتفاق أوروبي في قمة سالزبورغ على بدء مفاوضات مع مصر ودول أخرى في شمال إفريقيا باعتبارها "خطوة إضافية مهمة" لوقف الهجرة الى أوروبا.

وتناولت الصحف دعوة قادة الاتحاد الأوروبي في قمة سالزبورغ المملكة المتحدة لإجراء استفتاء آخر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسلطت الضوء على إعلان مسؤلون بولاية ميريلاند الأمريكية عن وقوع قتلى في إطلاق نار بمركز لتوزيع المساعدات.