أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم أن الحكومة البريطانية تعد خطة لمحاكمة قادة عسكريين في ميانمار الذين تتهمهم الأمم المتحدة بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
وأشارت إلى اتفاق أوروبي في قمة سالزبورغ على بدء مفاوضات مع مصر ودول أخرى في شمال إفريقيا باعتبارها "خطوة إضافية مهمة" لوقف الهجرة الى أوروبا.
وتناولت الصحف دعوة قادة الاتحاد الأوروبي في قمة سالزبورغ المملكة المتحدة لإجراء استفتاء آخر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسلطت الضوء على إعلان مسؤلون بولاية ميريلاند الأمريكية عن وقوع قتلى في إطلاق نار بمركز لتوزيع المساعدات.
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تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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