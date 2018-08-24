أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

سلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الضوء على الحراك الذي تشهده الساحة السياسية التونسية، في ظل الإعلان عن كتلة نيابية جديدة في مجلس نواب الشعب التونسي من شانها التأثير على نتائج التصويت على عدد من مشاريع القوانين الهامة المنتظر عرضها على المجلس.

وتطرقت دوليًا إلى تواصل السجال التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على جميع المنتجات الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة، التي تزيد قيمتها على 500 مليار دولار ما لم تستجب الصين لمطالبه.

وكتبت صحف الجمعة في شأن آخر، عن تواصل الخلافات بين فرنسا وإيطاليا حول الملف الليبي، مشيرة إلى تجديد الحكومة الإيطالية على لسان وزير الداخلية ماتيو سالفيني، توجيه انتقادات شديدة اللهجة لسياسة الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون، بشأن الأزمة الليبية.

وأوردت تهديد نائب وزير الدفاع الجزائري الفريق احمد قايد صالح، بشل اذرع التنظيمات الإرهابية، ووصفه إياها ببقايا الجماعات الإرهابية التي تحاول سلب السكينة من الجزائر وللدول المجاورة.

ولفتت صحف تونس في سياق تقارير متفرقة.. إلى قرار الحكومة الأسترالية تعليق عمل البرلمان، وتسبب المياه الملوثة التي تعاني منها محافظة البصرة العراقية بتسمم المئات من السكان.