أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

واكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية، لافتة الانتباه إلى حالة الهدوء التي سادت العاصمة طرابلس.
وتناقلت في الإطار ذاته، تأكيد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أن أي مجموعة تعمد إلى انتهاك وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس ستحاسب.
ونشرت صحف الجمعة، تحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من التداعيات السلبية والكلفة الاجتماعية لاستمرار الأزمات والصراعات في بعض الدول العربية على أوضاعها الإنسانية.
وعرجت على الوضع في الأراضي العراقية، مبرزة مقتل وإصابة 26 شخصًا في تجدد الاشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في مدينة البصرة.
وتحدثت صحف مصر عن مناورة "النجم الساطع 2018"، التي تشارك فيها 24 دولة بجانب مصر وتنفذ فاعلياتها بقاعدة محمد نجيب العسكرية والبحر المتوسط وتتناول موضوعات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.
GMT 12:42 2018 الجمعة ,07 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة
GMT 11:28 2018 الجمعة ,07 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة
GMT 11:26 2018 الجمعة ,07 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة
GMT 11:24 2018 الجمعة ,07 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة
GMT 11:21 2018 الجمعة ,07 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعة
خطفتا جيجي حديد وكايا جربر الأنظار في عرض توم فورد خلال أسبوع الموضة في نيويورك. وكانت شقيقة بيلا حديد التي تبلغ من العمر 23 عاما، قد لفتت الانتباه بثوب أسود، بينما كانت ابنة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 17 عاما، تتألق على المنصة بتنورة طويلة. وسرقت جيجي الأضواء في ثوبها المتشح بالسواد والذي يضم خط العنق مفتوح وخلط بين جلد الثعبان والأقمشة، وامتدت العباءة الرائعة من كتفيها وبمحيط خصرها على شكل تنورة ملفوفة حول الخصر. وعرفت كايا، وهي تتحدث عن والدتها الشهيرة، ولكن ليس بلسانها بل بكل شبر تخطوه على المنصة، وتلتفت الرؤوس لها في سترة دائرية من جلد التمساح. وكانت كل ذلك مربوط إلى الخلف بينما كانت تتأقلم مع الكعب. ووضعت ذلك مع عين سموكي بسيطة وشفتها ذات اللون الوردي الباهت، وكان لـ كايا تأثير ملاحظ بمظهرها الجميل الموروث عن والدتها.
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