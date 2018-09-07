أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة

واكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية، لافتة الانتباه إلى حالة الهدوء التي سادت العاصمة طرابلس.

وتناقلت في الإطار ذاته، تأكيد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أن أي مجموعة تعمد إلى انتهاك وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس ستحاسب.

ونشرت صحف الجمعة، تحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من التداعيات السلبية والكلفة الاجتماعية لاستمرار الأزمات والصراعات في بعض الدول العربية على أوضاعها الإنسانية.

وعرجت على الوضع في الأراضي العراقية، مبرزة مقتل وإصابة 26 شخصًا في تجدد الاشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في مدينة البصرة.

وتحدثت صحف مصر عن مناورة "النجم الساطع 2018"، التي تشارك فيها 24 دولة بجانب مصر وتنفذ فاعلياتها بقاعدة محمد نجيب العسكرية والبحر المتوسط وتتناول موضوعات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.