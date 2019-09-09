اهتمامات الصحف اللبنانية الاثنين

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بلقاءات المصالحة والمصارحة التي شهدتها الساحة السياسية بين قوى فاعلة كانت على خصومة واختلاف فيما بينها على خلفية مواقف وأحداث أمنية والتي كان أخطرها حادثة قبرشمون في جبل لبنان.

وأشارت الصحف إلى وصول وفد أمني مصري أمس إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون حيث يجري مباحثات مع القوى الفلسطينية بهدف تثبيت التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتحدثت صحف الإثنين عن إصابة مستوطنان إسرائيليان بجروح جراء عملية طعن وقعت في قرية عزون قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة عشر فلسطينياً في عمليات دهم في الضفة .

ولفتت إلى تعبير المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في تصريح له أمس عن امتتانه لجهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها في جنوب اليمن.

وأوردت صحف لبنان تأكيد نائب وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال مانديلكير في تصريح له أمس أن الولايات المتحدة عازمة على مواصلة فرض عقوبات على كل الأطراف التي تشتري النفط من إيران أو تعمل مع حرسها الثوري.