أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد النائب العام المصري المستشار نبيل صادق ، عدم وجود أي ارتباط بين مذكرة التفاهم بشأن التعاون القضائي مع الكويت وبين تسليم أفراد خلية الكويت التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي والتي تم تسليمها لمصر أخيرًا، موضحا أن التسليم تم طبقا للاتفاقيات الأمنية بين الجانبين.

وتحدثت عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مسجد في الضفة الغربية المحتلة واعتقال 28 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية واقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى، وأخبرت أن بريطانيا ستشهد ابتداء من اليوم أسبوعا مصيريا في قضيتي الخروج من الاتحاد الأوروبي"البريكست"ومستقبل حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مع بدء مناقشة البرلمان لآليات تضمن عدم الانفصال دون صفقة.

ولفتت الانتباه إلى أن بريطانيا تدرس إرسال طائرات بدون طيار للخليج لحماية الملاحة البحرية في ظل حالة التوتر مع إيران، وتحدثت صحف القاهرة في عدة متفرقات دولية منها مقتل وإصابة 55 في تفجير لطالبان بكابل، وهجوم عنصري ضد مسلمتين محجبتين بمترو لندن وحفض الصين اعتمادها على واردات الغاز الأمريكي، وانطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في تونس.