أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم ببدء القطاع المصرفي المصري اليوم رد قيمة شهادات قناة السويس بنحو 64 مليار جنية من خلال 4 بنوك والتي تم إصدارها في سبتمبر 2014 لتمويل مشروع قناة السويس وذلك بعد انتهاء مدة طرحها البالغة 5 سنوات.

ولفتت الانتباه إلى اقتحام الرئيس الإسرائيلي رئوفين ريفلين ، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية بفعل الإجراءات الأمنية المشددة من قبل الاحتلال ، داعيا إلى إقامة أحياء استيطانية جديدة في الخليل.

وأبرزت رفض البرلمان البريطاني مساء أمس اقتراحًا لرئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل، وإقرار قانون بمنع جونسون من سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.