أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم ببرنامج التعاون بين المغرب و البنك الدولي للفترة الممتدة من عام 2019 حتى 2023 ، والذي تم الاتفاق بشأنه بمناسبة زيارة نائب رئيس البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمغرب.

وتابعت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وركزت على مخططات الاستيطان اليهودية في القدس.

وتناقلت الصحف تحذيرات صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ووزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي من استمرار الانسداد السياسي في جهود السلام ،داعيين إلى إطلاق حراك دولي فاعل و فوري لانهاء الاحتلال وتجنيب المنطقة مزيداً من الصراع.

وأشارت إلى الأوضاع في سوريا وخاصة في إدلب، والمخاوف الدولية بشأن المدنيين، في ظل العمليات العسكرية لجيش النظام السوري بالمنطقة.