أبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم ببرنامج التعاون بين المغرب و البنك الدولي للفترة الممتدة من عام 2019 حتى 2023 ، والذي تم الاتفاق بشأنه بمناسبة زيارة نائب رئيس البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمغرب.
وتابعت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وركزت على مخططات الاستيطان اليهودية في القدس.
وتناقلت الصحف تحذيرات صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ووزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي من استمرار الانسداد السياسي في جهود السلام ،داعيين إلى إطلاق حراك دولي فاعل و فوري لانهاء الاحتلال وتجنيب المنطقة مزيداً من الصراع.
وأشارت إلى الأوضاع في سوريا وخاصة في إدلب، والمخاوف الدولية بشأن المدنيين، في ظل العمليات العسكرية لجيش النظام السوري بالمنطقة.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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