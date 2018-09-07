أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الذي يقضي بتولي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مهام وصلاحيات وزير الدفاع المفوض.
وأشارت إلى دعوة رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس لحضور جلستي المجلس التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافقين 10 و 11 سبتمبر الجاري، وتأكيدها أن الجلسة ستعقد لاستيفاء بند إقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.
وتطرقت صحف الجمعة إلى حالة الظلام التام الذي تعرضت له المنطقة الغربية والجنوبية من ليبيا، نتيجة للأضرار الجسيمة التي لحقت بدوائر نقل الطاقة الكهربائية بسبب الاشتباكات المسلحة في العاصمة خلال الأيام الماضية.
ونقلت تصريحات وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق، وتأكيده أنّه تلقى إفادة أمنية من وزارة الداخلية باستقرار الوضع الأمني في محيط مطار معيتيقة.
وعرجت صحف ليبيا إلى تصريحات وزير الخارجية الإيطالي أنزو مورافو ميلانيزي، أنه يتخذ الموقف نفسه الذي عبرت عنه تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة حول الحاجة إلى الحوار
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خطفتا جيجي حديد وكايا جربر الأنظار في عرض توم فورد خلال أسبوع الموضة في نيويورك. وكانت شقيقة بيلا حديد التي تبلغ من العمر 23 عاما، قد لفتت الانتباه بثوب أسود، بينما كانت ابنة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 17 عاما، تتألق على المنصة بتنورة طويلة. وسرقت جيجي الأضواء في ثوبها المتشح بالسواد والذي يضم خط العنق مفتوح وخلط بين جلد الثعبان والأقمشة، وامتدت العباءة الرائعة من كتفيها وبمحيط خصرها على شكل تنورة ملفوفة حول الخصر. وعرفت كايا، وهي تتحدث عن والدتها الشهيرة، ولكن ليس بلسانها بل بكل شبر تخطوه على المنصة، وتلتفت الرؤوس لها في سترة دائرية من جلد التمساح. وكانت كل ذلك مربوط إلى الخلف بينما كانت تتأقلم مع الكعب. ووضعت ذلك مع عين سموكي بسيطة وشفتها ذات اللون الوردي الباهت، وكان لـ كايا تأثير ملاحظ بمظهرها الجميل الموروث عن والدتها.
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