أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الإثنين

سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على اقتحام عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مقابل فرض إجراءات صارمة على الفلسطينيين وتقيد حركة دخولهم لأداء الصلاة في المسجد.

وذكرت أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، سوف ينقلان اليوم رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد، تتعلق بالتطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة.

ولفتت الصحف إلى أن القاهرة سوف تشهد اليوم قمة مصرية – فيتنامية لإجراء مباحثات تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات وتطوير التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار.