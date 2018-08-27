أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الإثنين

سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على اقتحام عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مقابل فرض إجراءات صارمة على الفلسطينيين وتقيد حركة دخولهم لأداء الصلاة في المسجد.
وذكرت أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، سوف ينقلان اليوم رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد، تتعلق بالتطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة.
ولفتت الصحف إلى أن القاهرة سوف تشهد اليوم قمة مصرية – فيتنامية لإجراء مباحثات تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات وتطوير التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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