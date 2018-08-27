أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الإثنين

أشارت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، إلى المخاوف السائدة على الساحة السياسية اللبنانية من التأثيرات السلبية التي تعكسها مراوحة عملية تأليف الحكومة المنتظرة مكانها، على الملفات الإقتصادية والاجتماعية الداهمة في البلاد.
ولفتت الانتباه إلى سلسلة الضربات الجوية التي شنّتها قوات نظام الأسد على مناطق بمحافظة إدلب.
وواكبت اللقاء الذي جمع في عمان أمس وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، لمناقشة آخر تطورات أحداث القضية الفلسطينية .
كما عرجت على حال الترقب التي تسود الساحة العراقية لبروز اتفاق بين الكتل السياسية الرئيسة في البلاد لتشكيل نواة كتلة نيابية كبيرة، ترسم بدورها ملامح الحكومة الجديدة.
ورصدت المكاسب النوعية التي حققها الجيش اليمني، بمساندة من التحالف العربي أمس، من خلال إحكام سيطرتها على مواقع استراتيجية في جبهة الشريجة بمحافظه تعز عقب طرد عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية منها.
GMT 11:05 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الإثنين
GMT 10:58 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الإثنين
GMT 10:57 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الإثنين
GMT 10:54 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الإثنين
GMT 10:52 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الإثنين
تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
أرسل تعليقك