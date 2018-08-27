أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الإثنين

أشارت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، إلى المخاوف السائدة على الساحة السياسية اللبنانية من التأثيرات السلبية التي تعكسها مراوحة عملية تأليف الحكومة المنتظرة مكانها، على الملفات الإقتصادية والاجتماعية الداهمة في البلاد.

ولفتت الانتباه إلى سلسلة الضربات الجوية التي شنّتها قوات نظام الأسد على مناطق بمحافظة إدلب.

وواكبت اللقاء الذي جمع في عمان أمس وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، لمناقشة آخر تطورات أحداث القضية الفلسطينية .

كما عرجت على حال الترقب التي تسود الساحة العراقية لبروز اتفاق بين الكتل السياسية الرئيسة في البلاد لتشكيل نواة كتلة نيابية كبيرة، ترسم بدورها ملامح الحكومة الجديدة.

ورصدت المكاسب النوعية التي حققها الجيش اليمني، بمساندة من التحالف العربي أمس، من خلال إحكام سيطرتها على مواقع ‏استراتيجية في جبهة الشريجة ‏بمحافظه تعز عقب ‏طرد عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية منها.