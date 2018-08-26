أبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

واصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تركيزها على ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وآلية الخروج وتداعياته وتأثيره على البلاد.
كما تطرقت إلى بعض الصعوبات السياسية التي واجهت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضوء الأحكام الصادرة مؤخرًا على بعض مساعديه السابقين.
وشددت صحف الأحد على ضرورة أن تتوقف روسيا عن قصف مواقع المعارضة السورية قبل أن يبدأ الغرب في دفع فاتورة إعادة البناء.
وتحدثت عن مصير ما يقرب من 2.3 مليون من السوريين في محافظة إدلب الذين يتعرضون لأنواع مختلفة من القصف العشوائي دون تمييز بين مدني ومسلح، أضحى مسؤولية روسيا.
ونقلت الصحف عن عضو الكونغرس الديمقراطي باتريك ليهي، اتهامه للبيت الأبيض بممارسة سياسات عدائية للفلسطينيين بدلاً من تبني سياسات جادة لحل الصراع عقب وقف الإدارة الأمريكية معونات بقيمة 200 مليون دولار مخصصة للفلسطينيين.
وأبرزت انتقاد الصين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عدم الضغط على كوريا الشمالية لوقف برنامجها النووي.
وذكرت أن زلزالاً بلغت قوته نحو 6 درجات على مقياس ريختر ضرب المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، فجر الأحد.
وأشارت صحف بريطانيا إلى وفاة السيناتور الجمهوري جون ماكين المرشح الرئاسي الأمريكي السابق، عن عمر ناهز 81 عامًا.
GMT 09:37 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 09:04 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 08:58 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 07:05 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد
GMT 06:57 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
أرسل تعليقك