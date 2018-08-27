أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الإثنين

سلطت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الضوء على اقتحام عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وبحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة ونفذوا جولات مشبوهة واستفزازية في باحاته.

وتحدثت عن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوامر اعتقال إداري بحق 35 أسيرًا، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات.

وأولت اهتمامًا بمواصلة نحو 450 معتقلا إداريًا خطوتهم بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي بكافة مستوياتها منذ منتصف شهر فبراير الماضي.

ونشرت صحف هذا اليوم مهاجمة زوارق الاحتلال الإسرائيلي، مراكب الصياديين الفلسطينيين شمال بحر قطاع غزة واعتقال صياديين اثنين .