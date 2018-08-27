أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الإثنين

سلطت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الضوء على اقتحام عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وبحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة ونفذوا جولات مشبوهة واستفزازية في باحاته.
وتحدثت عن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوامر اعتقال إداري بحق 35 أسيرًا، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات.
وأولت اهتمامًا بمواصلة نحو 450 معتقلا إداريًا خطوتهم بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي بكافة مستوياتها منذ منتصف شهر فبراير الماضي.
ونشرت صحف هذا اليوم مهاجمة زوارق الاحتلال الإسرائيلي، مراكب الصياديين الفلسطينيين شمال بحر قطاع غزة واعتقال صياديين اثنين .
GMT 11:05 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الإثنين
GMT 11:04 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الإثنين
GMT 10:57 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الإثنين
GMT 10:54 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الإثنين
GMT 10:52 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الإثنين
تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
أرسل تعليقك