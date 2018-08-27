أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بمشكلة ملوحة الماء والتلوث ‏وحالات التسمم التي حدثت في مدينة البصرة خلال الأيام الماضية ,منوهة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الأزمة.

‏وتطرقت الصحف إلى بدء العد العكسي لإنعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد برئاسة أكبر الأعضاء سنًا بعدما صادقت المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات البرلمانية مبينة بأن رئيس الجمهورية سيتولى بحسب الدستور تكليف الكتلة النيابية الأكبر عددًا بتشكيل الحكومة المقبلة.

كما تطرقت الصحف إلى التحرك الذي تقوم به الكتل البرلمانية الفائزة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها قانونًا تشكيل الحكومة المقبلة في العراق.