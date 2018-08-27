أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بمشكلة ملوحة الماء والتلوث وحالات التسمم التي حدثت في مدينة البصرة خلال الأيام الماضية ,منوهة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الأزمة.
وتطرقت الصحف إلى بدء العد العكسي لإنعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد برئاسة أكبر الأعضاء سنًا بعدما صادقت المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات البرلمانية مبينة بأن رئيس الجمهورية سيتولى بحسب الدستور تكليف الكتلة النيابية الأكبر عددًا بتشكيل الحكومة المقبلة.
كما تطرقت الصحف إلى التحرك الذي تقوم به الكتل البرلمانية الفائزة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها قانونًا تشكيل الحكومة المقبلة في العراق.
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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