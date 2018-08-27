أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم برفع تونس من درجة الطوارئ الصحية تحسبًا لانتقال وباء الكوليرا الذي ضرب الجزائر قبل أيام ، مشيرة إلى تأكيد السلطة التونسية أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالوباء في تونس إلى حد الان.
وتناقلت في ذات الإطار تعهد وزير الصحة الجزائري مختار حسبلاوي بالقضاء على وباء الكوليرا خلال ثلاثة أيام ، مشيراً إلى أن الوباء أصاب لحد الآن 49 حالة مؤكدة عبر 5 محافظات.
وتناولت مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبينة, أن عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 68 عاملًا فلسطينيًا خلال مطاردتهم بمنطقتي الخليل والقدس أثناء محاولة دخولهم للعمل .
وأوردت صحف تونس إدانة منظمة التعاون الإسلامي مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة لبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.
وكتبت في إطار تقارير إخبارية متفرقة عن وفاة السيناتور الأمريكي جون ماكين عن عمر يناهز 81 عاماً ، و إعلان السلطات العراقية مقتل 10 عناصر من تنظيم "داعش " الإرهابي بعملية أمنية جنوب الموصل.
GMT 11:05 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الإثنين
GMT 11:04 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الإثنين
GMT 10:58 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الإثنين
GMT 10:57 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الإثنين
GMT 10:52 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الإثنين
تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
أرسل تعليقك