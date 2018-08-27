أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم برفع تونس من درجة الطوارئ الصحية تحسبًا لانتقال وباء الكوليرا الذي ضرب الجزائر قبل أيام ، مشيرة إلى تأكيد السلطة التونسية أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالوباء في تونس إلى حد الان.

وتناقلت في ذات الإطار تعهد وزير الصحة الجزائري مختار حسبلاوي بالقضاء على وباء الكوليرا خلال ثلاثة أيام ، مشيراً إلى أن الوباء أصاب لحد الآن 49 حالة مؤكدة عبر 5 محافظات.

وتناولت مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبينة, أن عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 68 عاملًا فلسطينيًا خلال مطاردتهم بمنطقتي الخليل والقدس أثناء محاولة دخولهم للعمل .

وأوردت صحف تونس إدانة منظمة التعاون الإسلامي مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة لبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.

وكتبت في إطار تقارير إخبارية متفرقة عن وفاة السيناتور الأمريكي جون ماكين عن عمر يناهز 81 عاماً ، و إعلان السلطات العراقية مقتل 10 عناصر من تنظيم "داعش " الإرهابي بعملية أمنية جنوب الموصل.