أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الإثنين

تناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى استئناف عصابات المستوطنين، أمس، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
ولفتت الصحف إلى حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس في الضفة الغربية التي شملت، 11 فلسطينيًا زعمت أنهم مطلوبون لأجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي.
وتحدثت الصحف أيضا عن مصادقة سلطات الإحتلال الإسرائيلي على خطة لبناء ألفي وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.
واهتمت الصحف بالأوضاع الميدانية في سوريا حيث شن طيران النظام السوري سلسلة من الضربات الجوية على مناطق بمحافظة إدلب.
وتناقلت الصحف إعلان السلطات الأفغانية، أمس عن مقتل زعيم تنظيم داعش في أفغانستان،في ضربة على معاقل للتنظيم في إقليم ننكرهار، إثر عملية برية وجوية مشتركة نفذتها قوات أفغانية وأجنبية.
وتحدثت الصحف عن ارتفاع حصيلة الفيضانات التي اجتاحت ولاية كيرالا بجنوب الهند إلى 445 قتيلا.
GMT 11:05 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الإثنين
GMT 11:04 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الإثنين
GMT 10:58 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الإثنين
GMT 10:57 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الإثنين
GMT 10:54 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الإثنين
تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
أرسل تعليقك