أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الإثنين

تناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى استئناف عصابات المستوطنين، أمس، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

ولفتت الصحف إلى حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس في الضفة الغربية التي شملت، 11 فلسطينيًا زعمت أنهم مطلوبون لأجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدثت الصحف أيضا عن مصادقة سلطات الإحتلال الإسرائيلي على خطة لبناء ألفي وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.

واهتمت الصحف بالأوضاع الميدانية في سوريا حيث شن طيران النظام السوري سلسلة من الضربات الجوية على مناطق بمحافظة إدلب.

وتناقلت الصحف إعلان السلطات الأفغانية، أمس عن مقتل زعيم تنظيم داعش في أفغانستان،في ضربة على معاقل للتنظيم في إقليم ننكرهار، إثر عملية برية وجوية مشتركة نفذتها قوات أفغانية وأجنبية.

وتحدثت الصحف عن ارتفاع حصيلة الفيضانات التي اجتاحت ولاية كيرالا بجنوب الهند إلى 445 قتيلا.