أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بشن طائرات روسية وسورية غارات جوية، هي الأعنف منذ قرابة شهر على مواقع للمعارضة بمحافظة إدلب.
وأشارت إلى طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدم شن حملة عسكرية على إدلب السورية وتشديده على أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي وتراقب الهجوم الذي تقوده روسيا ضد إدلب المكتظة بالسكان.
ولفتت صحف الأحد إلى رفع السلطات العراقية حظرًا للتجول في مدينة البصرة التي عصفت بها احتجاجات ضد الفساد شابتها أعمال عنف، نتج عنها مقتل 12 شخصًا في اشتباكات مع قوات الأمن خلال الأيام القليلة الماضية.
وأبرزت أمر وزير الدفاع البريطاني للمئات من الجنود البريطانيين في ألمانيا بالبقاء هناك وقراره الذي قضى بالتخلي عن خطط لسحب كل القوات البريطانية من ألمانيا بحلول العام 2020م، وبالإبقاء على قواعد عسكرية بريطانية متقدمة عند وسط أوروبا.
وأشارت الصحف إلى عقد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعات مع ضباط عسكريين فنزويليين منشقين من أجل العمل على الإطاحة بحكومة مادورو في فنزويلا.
ونشرت صحف بريطانيا تقريرًا عن فحص دم جديد يكشف مبكرًا عن أمراض القلب، بما يسهل علاجها في مراحلها الأولى قبل أن تتطور أعراض المريض وتتفاقم، ومن ثم إنقاذ حياة الكثير من المرضى.
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تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
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