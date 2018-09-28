أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بانتظار الساحة السياسية عودة الرئيس اللبناني ميشال عون الى بيروت لإعادة تفعيل المشاورات بين الأفرقاء المعنيين سعيًا لإيجاد حلول للعقد التي تحول حتى الآن دون الاتفاق على التشكيلة الحكومية العتيدة.

وأشارت إلى دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمام الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك أمس، الولايات المتحدة للتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وقطع المساعدات عن الفلسطينيين قائلا إنها تقوض حل الدولتين للصراع.

وأوردت صحف الجمعة إعلان الرئاسة المصرية أمس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا إلى استئناف السلام خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفتت إلى إعلان هولندا أنها أحبطت اعتداء إرهابيًا ضخمًا يخطط لارتكابه في إحدى المناسبات الكبرى باستخدام أحزمة ناسفة وبنادق كلاشينكوف، وقول مكتب الإدعاء العام الهولندي إن الشرطة اعتقلت سبعة أشخاص.

وأخبرت عن دعوة الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى احترام التطبيق الصارم للعقوبات الدولية على كوريا الشمالية من أجل التوصل إلى نزع سلاحها النووي.

وتحدثت صحف لبنان عن سقوط ثلاثة صواريخ أمس، على مدينة غزنة خلال تواجد الرئيس الأفغاني أشرف غني في قصر حاكم الولاية، حيث كان يعقد اجتماعات مع مسؤولين أمنيين وإعلان حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.