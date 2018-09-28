أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بانتظار الساحة السياسية عودة الرئيس اللبناني ميشال عون الى بيروت لإعادة تفعيل المشاورات بين الأفرقاء المعنيين سعيًا لإيجاد حلول للعقد التي تحول حتى الآن دون الاتفاق على التشكيلة الحكومية العتيدة.
وأشارت إلى دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمام الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك أمس، الولايات المتحدة للتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وقطع المساعدات عن الفلسطينيين قائلا إنها تقوض حل الدولتين للصراع.
وأوردت صحف الجمعة إعلان الرئاسة المصرية أمس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا إلى استئناف السلام خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ولفتت إلى إعلان هولندا أنها أحبطت اعتداء إرهابيًا ضخمًا يخطط لارتكابه في إحدى المناسبات الكبرى باستخدام أحزمة ناسفة وبنادق كلاشينكوف، وقول مكتب الإدعاء العام الهولندي إن الشرطة اعتقلت سبعة أشخاص.
وأخبرت عن دعوة الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى احترام التطبيق الصارم للعقوبات الدولية على كوريا الشمالية من أجل التوصل إلى نزع سلاحها النووي.
وتحدثت صحف لبنان عن سقوط ثلاثة صواريخ أمس، على مدينة غزنة خلال تواجد الرئيس الأفغاني أشرف غني في قصر حاكم الولاية، حيث كان يعقد اجتماعات مع مسؤولين أمنيين وإعلان حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.
GMT 11:36 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة
GMT 10:41 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة
GMT 10:38 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة
GMT 10:36 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة
GMT 10:32 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة
أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
أرسل تعليقك