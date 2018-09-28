أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت صحف الجمعة إلى انتخاب فلسطين رئيسًا لمجموعة الـ77 والصين للعام 2019.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على دعوة الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي وكافة الدول الشقيقة والصديقة، الى اعتماد خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وثيقةً ومرجعيةً سياسية لأي تحرك قادم تجاه إمكانية إحياء العملية السياسية، وفرص إرساء أسس السلام المنشود الذي يفضي إلى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وتحدثت عن تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يصر على ممارسة تضليل المجتمع الدولي وتصدير أكاذيبه المفضوحة القديمة الجديدة التي تجرم الضحية وتلقي اللوم عليها، من أجل حماية منظومة الاحتلال الاستعماري وضمان استمراره.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تكرار الوهم والأكاذيب بخصوص اللاجئين الفلسطينيين، و"الأونروا" "لن ينطلِ على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولن يجعلها حقيقة واقعة، وهذا يتضح بشكل صريح من الإجماع الدولي الرافض للسياسة الأميركية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، والظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، وأجياله المتعاقبة".

وأوردت صحف فلسطين اقتحام المئات من المستوطنين اليهود وبشكل واسع وغير مسبوق المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.