أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، لقاءات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بعدد من المسئولين الدوليين ونظرائه من الدول الصديقة على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

واهتمت بتصريحات وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري الذي أكد حرص بلاده بالعلاقات مع المملكة العربية السعودية ورغبة البلدين في تعزيز وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.

وتابعت صحف الجمعة سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني ومساعي باكستان إلى توسيع هذا المشروع إلى منطقة الشرق الأوسط.

أمنياً.. تناقلت أنباء الاشتباكات التي وقعت أمس في إقليم بلوشستان بين قوات الجيش الباكستاني وعناصر إرهابية أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة آخرين مقابل مقتل أربعة إرهابيين.

وتطرقت الصحف إلى مساعي باكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي عبر رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقلمي ـ سارك.

وعرجت على اتفاق باكستان وبريطانيا على تكثيف التعاون لمكافحة ظاهرة غسيل الأمول وتهريبها بالطرق غير المشروعة.

وأخبرت صحف باكستان عن مقتل سبعة مدنيين خلال اشتباكات وقعت بين متظاهرين وقوات الجيش الهندي في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.