أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الجمعة

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
أمير الرياض يستقبل رئيس ومنتسبي المحكمة الجزائية
خالد الفيصل يطلع على الأعمال التطويرية للإصلاحيات
أمير الشرقية يشكر الملك على إنشاء محطتي تحلية مياه في الخبر والجبيل
المملكة تدين التفجير المزدوج بغرب كابول
العيسى في اجتماع وزراء دول العشرين: مبادرات تشهدها المملكة للنهوض بمستوى التعليم
115 مليار دولار مساهمات المملكة الإنسانية خلال 30 عاماً
وكلاء الخارجية يستقبلون مسؤولة بريطانية وسفير باكستان
اللجنة الأمنية العليا بوزارتي الداخلية في المملكة والإمارات تجتمع بجدة
المملكة تشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي
الجزائية تستمر في محاكمة عناصر التنظيم الإخواني
الجبير يستقبل سفراء بريطانيا وروسيا وصربيا
حادث سقوط شظايا الصاروخ البالستي على نجران.. مغادرة 23 مصاباً المستشفى
الدفاعات الجوية تعترض الصاروخ الحوثي «190»
مماطلة الحوثيين تؤجل مشاورات جنيف
الكويت تدعو لوقف أي عمل عسكري في إدلب
إصابة 25 في اشتباكات مع قوات الأمن بالبصرة
GMT 12:42 2018 الجمعة ,07 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة
GMT 11:28 2018 الجمعة ,07 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة
GMT 11:26 2018 الجمعة ,07 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة
GMT 11:24 2018 الجمعة ,07 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة
GMT 11:21 2018 الجمعة ,07 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعة
خطفتا جيجي حديد وكايا جربر الأنظار في عرض توم فورد خلال أسبوع الموضة في نيويورك. وكانت شقيقة بيلا حديد التي تبلغ من العمر 23 عاما، قد لفتت الانتباه بثوب أسود، بينما كانت ابنة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 17 عاما، تتألق على المنصة بتنورة طويلة. وسرقت جيجي الأضواء في ثوبها المتشح بالسواد والذي يضم خط العنق مفتوح وخلط بين جلد الثعبان والأقمشة، وامتدت العباءة الرائعة من كتفيها وبمحيط خصرها على شكل تنورة ملفوفة حول الخصر. وعرفت كايا، وهي تتحدث عن والدتها الشهيرة، ولكن ليس بلسانها بل بكل شبر تخطوه على المنصة، وتلتفت الرؤوس لها في سترة دائرية من جلد التمساح. وكانت كل ذلك مربوط إلى الخلف بينما كانت تتأقلم مع الكعب. ووضعت ذلك مع عين سموكي بسيطة وشفتها ذات اللون الوردي الباهت، وكان لـ كايا تأثير ملاحظ بمظهرها الجميل الموروث عن والدتها.
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