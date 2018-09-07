أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الجمعة

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

القيادة تهنئ رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده

أمير الرياض يستقبل رئيس ومنتسبي المحكمة الجزائية

خالد الفيصل يطلع على الأعمال التطويرية للإصلاحيات

أمير الشرقية يشكر الملك على إنشاء محطتي تحلية مياه في الخبر والجبيل

المملكة تدين التفجير المزدوج بغرب كابول

العيسى في اجتماع وزراء دول العشرين: مبادرات تشهدها المملكة للنهوض بمستوى التعليم

115 مليار دولار مساهمات المملكة الإنسانية خلال 30 عاماً

وكلاء الخارجية يستقبلون مسؤولة بريطانية وسفير باكستان

اللجنة الأمنية العليا بوزارتي الداخلية في المملكة والإمارات تجتمع بجدة

المملكة تشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي

الجزائية تستمر في محاكمة عناصر التنظيم الإخواني

الجبير يستقبل سفراء بريطانيا وروسيا وصربيا

حادث سقوط شظايا الصاروخ البالستي على نجران.. مغادرة 23 مصاباً المستشفى

الدفاعات الجوية تعترض الصاروخ الحوثي «190»

مماطلة الحوثيين تؤجل مشاورات جنيف

الكويت تدعو لوقف أي عمل عسكري في إدلب

إصابة 25 في اشتباكات مع قوات الأمن بالبصرة