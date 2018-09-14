أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، إبقاء بنك إنجلترا على السياسة النقدية دون تغيير عند معدل 0.75 بالمئة وبرنامج شراء الأصول عند 475 مليار جنيه استرليني.

وتناولت صحف الجمعة إعلان الحزب الحاكم في السودان تشكيل حكومة جديدة تضم 21 وزيرًا بعد أيام من حل حكومة "الحوار الوطني" وسط تردي الأوضاع الاقتصادية.

وسلطت الضوء على افتتاح كل من كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية أول مكتب ارتباط مشترك في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وأشارت الى ارتفاع الليرة التركية مقابل الدولار بعد قرار البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة إلى 24 في المئة، رغم معارضة الرئيس رجب طيب إردوغان هذه الخطوة طوال الأيام الماضية.

وتناقلت صحف بريطانيا الأنباء الواردة عن أن مياه البحر بدأت تغمر شوارع المدن في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مع تقدم إعصار فلورانس المدمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل.