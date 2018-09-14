أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، إبقاء بنك إنجلترا على السياسة النقدية دون تغيير عند معدل 0.75 بالمئة وبرنامج شراء الأصول عند 475 مليار جنيه استرليني.
وتناولت صحف الجمعة إعلان الحزب الحاكم في السودان تشكيل حكومة جديدة تضم 21 وزيرًا بعد أيام من حل حكومة "الحوار الوطني" وسط تردي الأوضاع الاقتصادية.
وسلطت الضوء على افتتاح كل من كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية أول مكتب ارتباط مشترك في المنطقة الحدودية بين البلدين.
وأشارت الى ارتفاع الليرة التركية مقابل الدولار بعد قرار البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة إلى 24 في المئة، رغم معارضة الرئيس رجب طيب إردوغان هذه الخطوة طوال الأيام الماضية.
وتناقلت صحف بريطانيا الأنباء الواردة عن أن مياه البحر بدأت تغمر شوارع المدن في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مع تقدم إعصار فلورانس المدمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل.
GMT 10:25 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعة
GMT 10:00 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة
GMT 09:19 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة
GMT 08:02 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة
GMT 05:11 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الجمعة
خطفت النجمة بيلا ثورن، واحدة من مجموعة متنوعة من النجوم الشباب الذين يظهرون في فيلم "اغتيال الأمة"، الأنظار وهي تمشي على السجادة الحمراء بثوب أسود متدلي. وأبرزت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا سيقانها من خلال فستانها ذو الفاتحة الطويلة أثناء انضمامها إلى النجوم الآخرين في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس. وكان الفستان بطول الأرضية ذو فتحة فوق ساقها اليسرى مع حزام بنفس لون الفستان حول خصرها الرفيع، وأضافت بضع بوصات لطولها بحذاء لامع ذو كعب عالي. وضمت خصلات شعرها الداكنة إلى كعكة مشدودة، وشوائب من الريش الأصفر شوهدت من الخلف. وتميزت نجمة Midnight Sun بمجموعة متنوعة من القلادات، وظلال عيون حمراء ثقيلة لامعة، مما يضفي مزيدًا من الذوق والإثارة على المظهر المثير بالفعل. وانضم لها على السجادة الحمراء صديقها مود صن 31 عامًا، وارتدى ملابس رياضية حمراء. وظهرت سوكي
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