أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالمباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، في بوخارست، مع رئيسة وزراء رومانيا، فيوريكا دانتشيلا، حيث أكد الجانبان على أهمية إعطاء دفعة جديدة للشراكة بين المغرب في مختلف المجالات.

وتناولت الصحف الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلية، على إزالة وحدات سكنية مؤقتة بالقرب من قرية خان الأحمر بالضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي تستمر فيه ردود الفعل الفلسطينية على إغلاق الإدارة الأمريكية لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وواصلت الصحف اهتمامها بالوضع في سوريا، في ظل تصاعد العمليات القتالية التي بدأت في محافظة إدلب، و المخاوف من بدء هجوم شامل لقوات النظام على المحافظة.

واهتمت الصحف بالوضع الأمني المستمر في التردي في العاصمة الليبية طرابلس، مبرزة موقف ايطاليا المعارض لموقف فرنسا الداعي إلى إجراء انتخابات في ليبيا نهاية العام الحالي.

في الشأن اللبناني تناقلت الصحف تحذيرات وزير المالية اللبناني من أن استمرار حالة اللا استقرار السياسي في لبنان قد يقود إلى انهيار اقتصادي في البلاد.

وتطرقت الصحف إلى بوادر الانفراج في موضوع الخلافات الأوروبية بشأن الهجرة مع اقتراب الانتخابات الأوربية.