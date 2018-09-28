أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إعلان البرلمان العربي عن انعقاد اجتماعات دورة الانعقاد الثالثة، الاثنين، بالعاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة الجهود المبذولة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، بجانب الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.
ونقلت عن الرئيس السوداني عمر البشير قوله، إن الفترة المقبلة ستشهد تطورات إيجابية لمصلحة المواطن خاصة في الجوانب الاقتصادية والمعيشية ومحاربة الفساد والغلاء وتحقيق السلام وجمع الصف الوطني.
ولفتت صحف الجمعة الانتباه إلى موافقة الحكومة السودانية على مبادرة طرحتها الأمم المتحدة لإيصال مساعدات للمتأثرين بالصراع المسلح في المواقع الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية - شمال، بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأشارت إلى عقد الاجتماع الموسع لآلية مراقبة وقف إطلاق النار بجنوب السودان بالخرطوم أمس، التي تعد أعلى سلطة سياسية أمنية لتنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان.
وتطرقت الصحف إلى اعلان الحكومة اليمنية أمس، رفضها التمديد لبعثة من المحققين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعد أن دعت البعثة الأربعاء إلى السماح لها بمواصلة التحقيق في النزاع اليمني.
ونشرت إعلان الأردن، أن عددًا من الدول تعهدت بدفع 118 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أجل مساعدتها للتغلب على الأزمة التي نجمت عن خفض التمويل الأميركي.
وأخبرت عن شن مسلحون هجومًا صاروخيًا على مدينة غزنة خلال وجود الرئيس الأفغاني أشرف غني فيها.
وسلطت صحف السودان الضوء على دعوة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إلى الترحيل الممنهج للتونسيين القادمين إلى إيطاليا عبر البحر.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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