مصرع صحفية باكستانية دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق «عمران خان»
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مصرع صحفية باكستانية دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق «عمران خان»

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العرب اليوم - مصرع صحفية باكستانية دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق «عمران خان»

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إسلام آباد ـ العرب اليوم

أفادت صحيفة "Express Tribune"، بأن الصحفية الباكستانية صدف نعيم، لقيت مصرعها بعدما دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق عمران خان.

ونقلت الصحيفة خبر مقتل مراسلة التلفزيون المحلي صدف نعيم، يوم الأحد بعد أن دهستها سيارة زعيم حزب "تحريك وإنصاف" الباكستاني عمران خان، أثناء تغطيتها لمسيرة أنصار خان التي كانت متجهة نحو إسلام آباد، حيث تم دفعها وسقطت تحت عجلات السيارة.

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مصرع صحفية باكستانية دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق «عمران خان» مصرع صحفية باكستانية دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق «عمران خان»



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