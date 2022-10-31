مصرع صحفية باكستانية دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق «عمران خان»

أفادت صحيفة "Express Tribune"، بأن الصحفية الباكستانية صدف نعيم، لقيت مصرعها بعدما دهستها سيارة رئيس الوزراء السابق عمران خان.

ونقلت الصحيفة خبر مقتل مراسلة التلفزيون المحلي صدف نعيم، يوم الأحد بعد أن دهستها سيارة زعيم حزب "تحريك وإنصاف" الباكستاني عمران خان، أثناء تغطيتها لمسيرة أنصار خان التي كانت متجهة نحو إسلام آباد، حيث تم دفعها وسقطت تحت عجلات السيارة.