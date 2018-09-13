أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس

رأت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، أن سيطرة قوات الشرعية باليمن على الطريق الرابط بين العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة الحديدة الاستراتيجية، يعني بالضرورة قطع الإمداد عن الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، مضيفة أن محاصرة الحديدة من ثلاث جهات مؤشر قوي على اقتراب ساعة الحسم وتحرير هذه المدينة ومينائها الهام من أيدي الانقلابيين.

وتطرقت صحف الخميس لتصريحات وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان، وتشديده على أن القصف العشوائي لمحافظة إدلب من قبل قوات النظام والروس والإيرانيين، قد يشكل جريمة حرب تستدعي العقاب من قبل المحاكم الدولية المختصة.

وكشفت عن تدفق كميات هائلة من الأسلحة التركية نحو محافظة إدلب، بغرض تسليح المعارضة السورية ومساعدتها على الصمود ومواجهة عدوان قوات النظام السوري وحلفائه الأجانب.

وأخبرت الصحف عن اتفاق شيوخ قبائل الجنوب الليبي عن تشكيل حكومة بإقليم فزان لا تخضع لباقي الحكومات ولا تعترف بها، موضحة أن هذا المسعى يأتي في ظل تهميش الجنوب وتردي الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية لسكان المناطق الجنوبية، حيث لا حديث سوى عن طرابلس وبنغازي وباقي مدن الشمال، الأمر الذي زاد في درجة احتقان الوضع جنوب ليبيا.

وشددت على أن حل القضية الفلسطينية يمر عبر ممر المصالحة الفلسطينية ووضع حد لكل أشكال الانقسام ووصاية هذا الطرف أو ذاك على القضية التي هي في واقع الأمر قضية الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته والأمة الإسلامية قاطبة.

وفي حديث ذي صلة.. نقلت صحف الجزائر أسف الإتحاد الأوروبي على وقف الولايات المتحدة الأمريكية دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بقطاع غزة "الأنروا".