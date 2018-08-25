أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالعلاقات التونسية وكوريا الجنوبية في ضوء زيارة يقوم بها وفد برلماني كوري إلى تونس حاليًا وإجراءه سلسلة من المحادثات مع عدد من المسؤولين تركزت حول التعاون الثنائي في العديد من المجالات.
ورصدت صحف السبت تصعيد لافت في العنف المسلح في أماكن متفرقة من ليبيا يهدد بعرقلة وتأجيل الانتخابات في البلاد, موردة استنكار رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فائز السراج التصعيد في العنف المسلح.
وكتبت عن خشية المبعوث الأممي غسان سلامة والمجتمع الدولي ودول الجوار الداعمة للحل السلمي من فشل مبادرة القاهرة وتواصل انقسام الجيش مما يفتح الباب أمام الجماعات الإرهابية والمجموعات المسلحة الرافضة للانتخابات بالتحالف وتصعيد العنف لإقناع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأن الظروف الأمنية غير متوفرة.
وأوردت الصحف إعلان متحدثة باسم الأمم المتحدة أن الموفد الدولي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا سيلتقي ممثلين عن عدد من الدول المعنية الشهر المقبل في جينيف، لبحث مسألة وضع دستور جديد لسوريا.
في شأن آخر.. نقلت إعلان الاتحاد الأوروبي رفضه سياسة الاستيطان التوسعية التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجددًا.
ونشرت صحف تونس طائفة أخرى من التقارير الإقليمية والدولية تناولت تحذيرات أطلقتها بريطانيا من شبكة إرهابية سرية لتنظيم داعش الإرهابي حول العالم, وظهور العشرات من حالات إصابة بالكوليرا في أربع محافظات جزائرية.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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