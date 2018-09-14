أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بسلسلة اللقاءات التي تجري بين مختلف الأطراف السياسية من أجل إيجاد حلول عملية لحلحلة الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد.
وكتبت صحف الجمعة عن تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ملاحقته الانتقامية للفلسطينيين في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، شمل هدم لبيوتهم وقراهم، تزامن ذلك مع دعوة مجلس الوزراء الفلسطيني أبناء الشعب الفلسطيني كافة إلى تكثيف التواجد والاعتصام في قرية الخان الأحمر شرق القدس للتصدي لأي محاولى إخلاء أو هدم.
وتناقلت تحذير المنسق الإنساني الإقليمي لدى الأمم المتحدة للأزمة السورية بانوس مومتزيس، من احتمال وقوع حركة نزوح كبيرة من محافظة ادلب شمال عرب سورية بسبب الحملة العسكرية التي يتوقع أن يشنها جيش النظام السوري على المسلحين لاستعادة السيطرة عليها.
وكتبت عن تجدد المظاهرات في محافظة البصرة لافتة إلى خروج مئات المتظاهرين في المدينة للمطالبة بالإصلاحات وتوفير الخدمات ومحاسبة المفسدين.
وتحدثت صحف تونس عن توقيع رئيس جنوب السودان سلفا كير وخصمه رياك مشار، اتفاقًا في العاصمة الإثيوبية أديس بابا لإنهاء خمسة أعوام من الحرب الأهلية في البلاد.
GMT 10:29 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة
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GMT 09:19 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة
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GMT 05:11 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الجمعة
خطفت النجمة بيلا ثورن، واحدة من مجموعة متنوعة من النجوم الشباب الذين يظهرون في فيلم "اغتيال الأمة"، الأنظار وهي تمشي على السجادة الحمراء بثوب أسود متدلي. وأبرزت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا سيقانها من خلال فستانها ذو الفاتحة الطويلة أثناء انضمامها إلى النجوم الآخرين في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس. وكان الفستان بطول الأرضية ذو فتحة فوق ساقها اليسرى مع حزام بنفس لون الفستان حول خصرها الرفيع، وأضافت بضع بوصات لطولها بحذاء لامع ذو كعب عالي. وضمت خصلات شعرها الداكنة إلى كعكة مشدودة، وشوائب من الريش الأصفر شوهدت من الخلف. وتميزت نجمة Midnight Sun بمجموعة متنوعة من القلادات، وظلال عيون حمراء ثقيلة لامعة، مما يضفي مزيدًا من الذوق والإثارة على المظهر المثير بالفعل. وانضم لها على السجادة الحمراء صديقها مود صن 31 عامًا، وارتدى ملابس رياضية حمراء. وظهرت سوكي
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