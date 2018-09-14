أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بسلسلة اللقاءات التي تجري بين مختلف الأطراف السياسية من أجل إيجاد حلول عملية لحلحلة الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد.

وكتبت صحف الجمعة عن تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ملاحقته الانتقامية للفلسطينيين في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، شمل هدم لبيوتهم وقراهم، تزامن ذلك مع دعوة مجلس الوزراء الفلسطيني أبناء الشعب الفلسطيني كافة إلى تكثيف التواجد والاعتصام في قرية الخان الأحمر شرق القدس للتصدي لأي محاولى إخلاء أو هدم.

وتناقلت تحذير المنسق الإنساني الإقليمي لدى الأمم المتحدة للأزمة السورية بانوس مومتزيس، من احتمال وقوع حركة نزوح كبيرة من محافظة ادلب شمال عرب سورية بسبب الحملة العسكرية التي يتوقع أن يشنها جيش النظام السوري على المسلحين لاستعادة السيطرة عليها.

وكتبت عن تجدد المظاهرات في محافظة البصرة لافتة إلى خروج مئات المتظاهرين في المدينة للمطالبة بالإصلاحات وتوفير الخدمات ومحاسبة المفسدين.

وتحدثت صحف تونس عن توقيع رئيس جنوب السودان سلفا كير وخصمه رياك مشار، اتفاقًا في العاصمة الإثيوبية أديس بابا لإنهاء خمسة أعوام من الحرب الأهلية في البلاد.