أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ احمد للمغرب، والمباحثات التي أجراها أمس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية و تفعيل الاليات القائمة.

وتابعت الصحف تطورات الأزمة السورية و ردود الفعل المختلفة إزاء الاتفاق الروسي التركي حول اقامة منطقة منزوعة السلاح في ادلب لتفادي وقوع كارثة إنسانية في حال شن النظام السوري عملية عسكرية في المحافظة.

كما تحدثت الصحف عن التوتر بين روسيا و اسرائيل بعد إسقاط طائرة روسية داخل التراب السوري و اتهام موسكو لإسرائيل بالوقوف وراء الحادث.

وتناولت الصحف التوتر المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة حيث استشهد طفل فلسطيني ، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في اشتباكات بالضفة الغربية.

وتطرقت الصحف إلى الأوضاع المتوترة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، مع تجدد الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتنازعة في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه بداية الشهر الجاري.

واهتمت الصحف بنتائج القمة بين زعيمي الكوريتين وابرزت ان زعيم كوريا الشمالية اعرب في ختام القمة عن رغتبه في عقد لقاء ثان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريبًا, مجددًا التزامه باستكمال تفكيك برنامج بلاده النووي.