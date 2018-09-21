أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ احمد للمغرب، والمباحثات التي أجراها أمس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية و تفعيل الاليات القائمة.
وتابعت الصحف تطورات الأزمة السورية و ردود الفعل المختلفة إزاء الاتفاق الروسي التركي حول اقامة منطقة منزوعة السلاح في ادلب لتفادي وقوع كارثة إنسانية في حال شن النظام السوري عملية عسكرية في المحافظة.
كما تحدثت الصحف عن التوتر بين روسيا و اسرائيل بعد إسقاط طائرة روسية داخل التراب السوري و اتهام موسكو لإسرائيل بالوقوف وراء الحادث.
وتناولت الصحف التوتر المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة حيث استشهد طفل فلسطيني ، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في اشتباكات بالضفة الغربية.
وتطرقت الصحف إلى الأوضاع المتوترة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، مع تجدد الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتنازعة في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه بداية الشهر الجاري.
واهتمت الصحف بنتائج القمة بين زعيمي الكوريتين وابرزت ان زعيم كوريا الشمالية اعرب في ختام القمة عن رغتبه في عقد لقاء ثان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريبًا, مجددًا التزامه باستكمال تفكيك برنامج بلاده النووي.
GMT 09:32 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة
GMT 09:12 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة
GMT 08:54 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة
GMT 08:51 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة
GMT 08:45 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة
تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
أرسل تعليقك