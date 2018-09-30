أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس، وبحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها .

وعلى الصعيد المحلّي، أشارت الصحف إلى دخول أسبوعٍ جديد يضاف إلى عمر عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة التي بدأت شهرها الخامس وسط حلقة تقاذف كرة المسؤولية عن تأخر ولادة تشكيلة حكومية تتصدى لمعالجة الملفات الداهمة في البلاد .

وواكبت اللقاء الذي جمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك أمس، وتمحور حول الأوضاع الراهنة في المنطقة.

ورصدت الصحف حصيلة الخسائر التي خلفتها عمليات القصف والإستهدافات المكثفة والمتبادلة التي اندلعت أمس بين قوات نظام الأسد وقوات المعارضة في أرياف كل من إدلب وحماة واللاذقية، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وتطرّقت إلى برقيات العزاء والمواساة التي تلقاها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو من حكومات ومؤسسات عربية ودولية، بعد وفاة نحو 384 شخصًا جرّاء الزلزال والتسونامي الذي ضرب جزر سيليبس في إندونيسيا .

وأخبرت عن مقتل شخص وإصابة آخر في حادثين أمنيين منفصلين استهدفا أمس، محافظتي ديالى وبابل العراقيتين .

كما تناقلت صحف لبنان إعلان الجمهورية المصرية أمس، توقفها عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي.