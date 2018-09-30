أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس، وبحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها .
وعلى الصعيد المحلّي، أشارت الصحف إلى دخول أسبوعٍ جديد يضاف إلى عمر عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة التي بدأت شهرها الخامس وسط حلقة تقاذف كرة المسؤولية عن تأخر ولادة تشكيلة حكومية تتصدى لمعالجة الملفات الداهمة في البلاد .
وواكبت اللقاء الذي جمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك أمس، وتمحور حول الأوضاع الراهنة في المنطقة.
ورصدت الصحف حصيلة الخسائر التي خلفتها عمليات القصف والإستهدافات المكثفة والمتبادلة التي اندلعت أمس بين قوات نظام الأسد وقوات المعارضة في أرياف كل من إدلب وحماة واللاذقية، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان .
وتطرّقت إلى برقيات العزاء والمواساة التي تلقاها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو من حكومات ومؤسسات عربية ودولية، بعد وفاة نحو 384 شخصًا جرّاء الزلزال والتسونامي الذي ضرب جزر سيليبس في إندونيسيا .
وأخبرت عن مقتل شخص وإصابة آخر في حادثين أمنيين منفصلين استهدفا أمس، محافظتي ديالى وبابل العراقيتين .
كما تناقلت صحف لبنان إعلان الجمهورية المصرية أمس، توقفها عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
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