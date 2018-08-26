أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

أوردت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تصريحات لمنظمة التحرير الفلسطينية كشفت فيها أن 200 ألف قطعة سلاح في المستوطنات اليهودية تهدد حياة المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، بعد منح رخص الأسلحة للمستوطنين.

وأشارت في ذات السياق، إلى إعلان الخارجية الأمريكية إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكتبت صحف الأحد عن إحباط الشرطة المصرية هجومًا إرهابيًا استهدف حاجزًا أمنيًا بمدخل مدينة العريش بواسطة أحزمه ناسفة وقذائف "اربي جي"، مشيرة لإلى مقتل أربعة عناصر من الشرطة خلال العملية.

وتحدثت عن الزيارة التي يقوم بها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لموسكو لبحث تطورات الأزمة الليبية، في وقت يرى فيه مراقبون أن التحركات العسكرية الميدانية في ليبيا تشير إلى قرب وقوع صدام مسلح بين قوات حفتر وقوات موالية للمجلس الرئاسي.

وتحدثت صحف تونس عن إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء زيارة مرتقبة لوزير خارجيته مايك بومبيو، إلى كوريا الشمالية في اعتراف علني لأول مرة بتعطل مساعي حل الملف النووي لبيونغ يانغ