أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

أوردت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تصريحات لمنظمة التحرير الفلسطينية كشفت فيها أن 200 ألف قطعة سلاح في المستوطنات اليهودية تهدد حياة المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، بعد منح رخص الأسلحة للمستوطنين.
وأشارت في ذات السياق، إلى إعلان الخارجية الأمريكية إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكتبت صحف الأحد عن إحباط الشرطة المصرية هجومًا إرهابيًا استهدف حاجزًا أمنيًا بمدخل مدينة العريش بواسطة أحزمه ناسفة وقذائف "اربي جي"، مشيرة لإلى مقتل أربعة عناصر من الشرطة خلال العملية.
وتحدثت عن الزيارة التي يقوم بها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لموسكو لبحث تطورات الأزمة الليبية، في وقت يرى فيه مراقبون أن التحركات العسكرية الميدانية في ليبيا تشير إلى قرب وقوع صدام مسلح بين قوات حفتر وقوات موالية للمجلس الرئاسي.
وتحدثت صحف تونس عن إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء زيارة مرتقبة لوزير خارجيته مايك بومبيو، إلى كوريا الشمالية في اعتراف علني لأول مرة بتعطل مساعي حل الملف النووي لبيونغ يانغ
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GMT 06:53 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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