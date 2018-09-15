أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على ردود فعل الشارع على حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي وقع عليها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع محافظ المصرف المركزي.
ونوهت الصحف عن وصول مشايخ وحكماء ورؤساء القبائل وحكماء من شرق وغرب وجنوب ليبيا وكذلك ممثلين عن المدن والجهات الأمنية والسياسية إلى مدينة ترهونة ، وذلك من أجل عقد اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية.
وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع الخدمية والمعيشية ، موضحة تحسن وضع الكهرباء فى العاصمة والمدن.
وبينت الصحف الاتصال الهاتفي الذي أجراه المبعوث الأممي غسان سلامه مع وزير خارجية تونس خميس الجيهاوى ، والذي أكدت تونس خلاله دعمها للجهود التي يقوم بها المبعوث الآممي من أجل استقرار ليبيا.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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