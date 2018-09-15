أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على ردود فعل الشارع على حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي وقع عليها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع محافظ المصرف المركزي.

ونوهت الصحف عن وصول مشايخ وحكماء ورؤساء القبائل وحكماء من شرق وغرب وجنوب ليبيا وكذلك ممثلين عن المدن والجهات الأمنية والسياسية إلى مدينة ترهونة ، وذلك من أجل عقد اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع الخدمية والمعيشية ، موضحة تحسن وضع الكهرباء فى العاصمة والمدن.

وبينت الصحف الاتصال الهاتفي الذي أجراه المبعوث الأممي غسان سلامه مع وزير خارجية تونس خميس الجيهاوى ، والذي أكدت تونس خلاله دعمها للجهود التي يقوم بها المبعوث الآممي من أجل استقرار ليبيا.