أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف التونسية اليوم، بإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وسقوط 61 قتيلاً ومئات الجرحى خلال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة، دعوته إلى موقف دولي موحد لإحلال السلام في ليبيا.
وتناولت صحف الأحد الأوضاع على الساحة العراقية في ظل تواصل الاحتجاجات والمسيرات بعدد من محافظات البلاد، مشيرة إلى مطالبة كتل برلمانية عراقية رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي وحكومته، بتقديم استقالتهم على خلفية أعمال الشغب المستمرة في محافظة البصرة.
وتحدثت في الملف السوري عن شن طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري غارات عنيفة على محافظة ادلب، في وقت تشهد فيه المدينة حالة نزوح كبرى خوفًا من هجوم عسكري وشيك.
وتطرقت صحف تونس إلى استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدنية رفح، مشيرة إلى قرار سلطات الاحتلال فرض طوق عسكري على الضفة الغربية وقطاع غزة بذريعة الأعياد اليهودية.
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GMT 05:29 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الأحد
تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
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