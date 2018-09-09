أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف التونسية اليوم، بإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وسقوط 61 قتيلاً ومئات الجرحى خلال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة، دعوته إلى موقف دولي موحد لإحلال السلام في ليبيا.

وتناولت صحف الأحد الأوضاع على الساحة العراقية في ظل تواصل الاحتجاجات والمسيرات بعدد من محافظات البلاد، مشيرة إلى مطالبة كتل برلمانية عراقية رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي وحكومته، بتقديم استقالتهم على خلفية أعمال الشغب المستمرة في محافظة البصرة.

وتحدثت في الملف السوري عن شن طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري غارات عنيفة على محافظة ادلب، في وقت تشهد فيه المدينة حالة نزوح كبرى خوفًا من هجوم عسكري وشيك.

وتطرقت صحف تونس إلى استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدنية رفح، مشيرة إلى قرار سلطات الاحتلال فرض طوق عسكري على الضفة الغربية وقطاع غزة بذريعة الأعياد اليهودية.