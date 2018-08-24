أبرز مطالعات الصحف الصادرة في البحرين الجمعة

طالعتنا صحف البحرين اليوم الجمعة بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما أفردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.
هنأ السعودية بنجاح موسم الحج.. وزير الخارجية: للحج رجال وللإسلام حامٍ.. حفظ الله خادم الحرمين وحفظ الله الشعب السعودي.
تغطية تلفزيونيـة مميزة لرحلة الحجاج البحرينيين أثـناء أداء المناسك فــي الـمشاعر المقدسة.
فريق طبي جراحي بالسلمانية الطبي ينقذ حياة طفلة بحرينية ابتلعت كرات مغناطيسية.
تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية..وزارة الإسكان تواصل تسليم مفاتيح وحدات مجمع 609 بسترة ثالث أيام العيد.
القنصل العام لمملكة البحرين في جدة يؤكد على سلامة جميع الحجاج البحرينيين وتوفير كل التسهيلات اللازمة لعودة الحجاج بانسيابية إلى مملكة البحرين.
وزير العمل يشارك نزلاء مركز المحرق للرعاية الاجتماعية فرحة عيد الأضحى.
للاحتفال بعيد الأضحى..محافظ وأهالي المحرق يزورون مركز المحرق للرعاية الاجتماعية.
في اجتماعه مع الغرفة التجارية..محافظ الشمالية: بحث دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورصد السجلات التجارية الأكثر نشاطًا.
التربية: الاعتراف بكافة المؤهلات العلمية الممنوحة من جامعات خارجية شريطة استيفائها للضوابط والمعايير.
الإدارة العامة للمرور تنظم حملة توعوية على جسر الملك فهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
جامعة البحرين تطرح ماجستير العلاج الطبيعي العام الجامعي المقبل.
وزارة شؤون الشباب والرياضة: 430 برنامجا متنوعا في 35 مركزا شبابيا خلال الصيف.
الحجاج يـتـوجـهون إلى أداء طواف الإفاضة مع قرب انتهاء المناسك بسلام.
ترامب يقول إن الاقتصاد الأمريكي "سينهار" في حال عزله.
قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة.
غوغل تغلق حسابات تستخدم في "حملة تضليل" مرتبطة بإيران.
GMT 07:57 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة
GMT 07:55 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة
GMT 07:29 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة
GMT 07:21 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الجمعة
GMT 10:38 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس
ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
أرسل تعليقك