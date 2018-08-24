أبرز مطالعات الصحف الصادرة في البحرين الجمعة

طالعتنا صحف البحرين اليوم الجمعة بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما أفردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.

هنأ السعودية بنجاح موسم الحج.. وزير الخارجية: للحج رجال وللإسلام حامٍ.. حفظ الله خادم الحرمين وحفظ الله الشعب السعودي.

تغطية تلفزيونيـة مميزة لرحلة الحجاج البحرينيين أثـناء أداء المناسك فــي الـمشاعر المقدسة.

فريق طبي جراحي بالسلمانية الطبي ينقذ حياة طفلة بحرينية ابتلعت كرات مغناطيسية.

تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية..وزارة الإسكان تواصل تسليم مفاتيح وحدات مجمع 609 بسترة ثالث أيام العيد.

القنصل العام لمملكة البحرين في جدة يؤكد على سلامة جميع الحجاج البحرينيين وتوفير كل التسهيلات اللازمة لعودة الحجاج بانسيابية إلى مملكة البحرين.

وزير العمل يشارك نزلاء مركز المحرق للرعاية الاجتماعية فرحة عيد الأضحى.

للاحتفال بعيد الأضحى..محافظ وأهالي المحرق يزورون مركز المحرق للرعاية الاجتماعية.

في اجتماعه مع الغرفة التجارية..محافظ الشمالية: بحث دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورصد السجلات التجارية الأكثر نشاطًا.

التربية: الاعتراف بكافة المؤهلات العلمية الممنوحة من جامعات خارجية شريطة استيفائها للضوابط والمعايير.

الإدارة العامة للمرور تنظم حملة توعوية على جسر الملك فهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جامعة البحرين تطرح ماجستير العلاج الطبيعي العام الجامعي المقبل.

وزارة شؤون الشباب والرياضة: 430 برنامجا متنوعا في 35 مركزا شبابيا خلال الصيف.

الحجاج يـتـوجـهون إلى أداء طواف الإفاضة مع قرب انتهاء المناسك بسلام.

ترامب يقول إن الاقتصاد الأمريكي "سينهار" في حال عزله.

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة.

غوغل تغلق حسابات تستخدم في "حملة تضليل" مرتبطة بإيران.