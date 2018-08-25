أبرز مطالعات الصحف الصادرة في البحرين السبت

طالعتنا صحف البحرين اليوم السبت بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما أفردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.
/قمة بحرينية مصرية هذا الأسبوع: جلالة الملك المفدى والرئيس المصري يلتقيان في المنامة الثلاثاء.
/برعاية جلالة الملك المفدى: افتتاح مركز الزوار بطريق اللؤلؤ 28 نوفمبر.
/ضمن ضوابط تراعي حركة انتقال الأموال: السماح بمنح تأشيرات للحالات الإنسانية المتعلقة بالعوائل القطرية البحرينية المشتركة.
/قنصل البحرين في مومباي يؤكد: سلامة جميع البحرينيين في ولاية كيرلا.
/وزير العمل يؤكد دعم مؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن القضايا القومية والوطنية.
/أهالي عالي يشيدون بتوجيهات رئيس الوزراء باستيعاب طلباتهم الإسكانية.
/وفد مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي يطلع على التجربة المسرحية المصرية.
/بأكثر من 25 مليون دينار: طرح وترسية 20 مناقصة في قطاعات الطرق والصرف الصحي والبناء والصيانة.
/رئيس بلدي الجنوبية يشيد بقرار نقل منطقة السكراب الحالية.
/«الخيرية الملكية» تختتم نشاطها الصيفي بالتعاون مع «اللولو هايبر ماركت».
/بسبب العقوبات الأمريكية.. سيمنز تعتزم سحب أنشطتها من إيران.
/عقوبة قاسية لأمريكية سرّبت تقريرا سريا للغاية حول التدخل الروسي المفترض.
/وزير الخارجية التركي محذرا: الحل العسكري في إدلب «سيسبب كارثة».
/مستقبل اللاجئين الروهينجا مازال غامضا رغم مرور سنة على نزوحهم من بورما.
/النيابة المصرية: وفاة سائحين بريطانيين في فندق بالغردقة طبيعية ولا شبهة جنائية.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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