أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس والقيادة الفلسطينية يدرسون التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لمواجهة القرار الأمريكي بخصوص وكالة الأونروا، وذلك لاتخاذ القرارات الضرورية لمنع تفجر الأمور.

وأشارت إلى تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي عبرت عن ثقة القيادة بالدور المصري ورعايته لجهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على رفض فلسطيني وعربي ودولي واسع لقرار قطع المساعدات الأميركية لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأولت اهتمامًا بحض الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة على إعادة النظر في "قرارها المؤسف" بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشدداً على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأونروا التي تدير مدارس تضم مئات آلاف الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا.