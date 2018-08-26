أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، اتفاق أحزاب المعارضة البرلمانية الباكستانية على تقديم مرشح مشترك لمنصب رئاسة الجمهورية ضد مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل.
وسلطت الضوء على إشادة المجتمع الدولي والعلماء حول العالم بجهود المملكة العربية السعودية في نجاح موسم الحج هذا العام.
وعرجت صحف الأحد إلى تجديد باكستان رغبتها في تحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس الثقة المتبادلة.
واهتمت بتكثيف السلطات الباكستانية جهود معالجة أزمة المياه من خلال بناء المزيد من السدود المائية.
وأشارت إلى تحرك الحكومة الجديدة في باكستان لاحتواء الأزمة الاقتصادية والسيطرة على أسعار الوقود.
وتناقلت الصحف أنباء مقتل 39 شخصاً في أفغانستان جراء هجوم انتحاري في مدينة جلال آباد واشتباكات مسلحة في إقليم فرياب.
وتطرقت إلى مقتل 18 شخصاً جراء حريق هائل شب في أحد الفنادق بمدينة هاربين الصينية.
وتابعت صحف باكستان نطورات سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني الذي يهدف إلى ربط المناطق الصناعية في جنوب غرب الصين بالموانئ الباكستانية المطلة على البحر العربي.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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