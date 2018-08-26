أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، اتفاق أحزاب المعارضة البرلمانية الباكستانية على تقديم مرشح مشترك لمنصب رئاسة الجمهورية ضد مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل.

وسلطت الضوء على إشادة المجتمع الدولي والعلماء حول العالم بجهود المملكة العربية السعودية في نجاح موسم الحج هذا العام.

وعرجت صحف الأحد إلى تجديد باكستان رغبتها في تحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس الثقة المتبادلة.

واهتمت بتكثيف السلطات الباكستانية جهود معالجة أزمة المياه من خلال بناء المزيد من السدود المائية.

وأشارت إلى تحرك الحكومة الجديدة في باكستان لاحتواء الأزمة الاقتصادية والسيطرة على أسعار الوقود.

وتناقلت الصحف أنباء مقتل 39 شخصاً في أفغانستان جراء هجوم انتحاري في مدينة جلال آباد واشتباكات مسلحة في إقليم فرياب.

وتطرقت إلى مقتل 18 شخصاً جراء حريق هائل شب في أحد الفنادق بمدينة هاربين الصينية.

وتابعت صحف باكستان نطورات سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني الذي يهدف إلى ربط المناطق الصناعية في جنوب غرب الصين بالموانئ الباكستانية المطلة على البحر العربي.