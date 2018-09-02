أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تشكيل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لجنة استشارية لحل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها باكستان.

واهتمت بإغلاق باكستان قنصليتها العامة في مدينة جلال آباد الأفغانية لأسباب أمنية.

وأخبرت عن تجميد الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات بقيمة 300 مليون دولار كانت مخصصة لباكستان، واستعادة الأموال المهربة من باكستان إلى الخارج.

وتابعت الاستعدادات الجارية على مستوى الأحزاب السياسية الباكستانية لمرحلة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب الرئيس الجديد في باكستان.

كما أخبرت عن الزلزال الذي ضرب إقليم البنجاب الباكستاني الليلة الماضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وتناقلت أنباء مقتل ثلاثة كشميريين بنيران القوات الهندية في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.

وعرجت إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن وقف تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" وما له من آثار سلبية على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

وأشارت إلى حادث الطعن الذي وقع في محطة القطارات الرئيسية في أمستردام وأسفر عن جرح شخصين.

وتطرقت إلى قلق باكستان والصين وروسيا من تنامي نفوذ تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان بشكل يهدد أمن المنطقة.