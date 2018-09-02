أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تشكيل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لجنة استشارية لحل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها باكستان.
واهتمت بإغلاق باكستان قنصليتها العامة في مدينة جلال آباد الأفغانية لأسباب أمنية.
وأخبرت عن تجميد الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات بقيمة 300 مليون دولار كانت مخصصة لباكستان، واستعادة الأموال المهربة من باكستان إلى الخارج.
وتابعت الاستعدادات الجارية على مستوى الأحزاب السياسية الباكستانية لمرحلة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب الرئيس الجديد في باكستان.
كما أخبرت عن الزلزال الذي ضرب إقليم البنجاب الباكستاني الليلة الماضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.
وتناقلت أنباء مقتل ثلاثة كشميريين بنيران القوات الهندية في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.
وعرجت إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن وقف تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" وما له من آثار سلبية على وضع اللاجئين الفلسطينيين.
وأشارت إلى حادث الطعن الذي وقع في محطة القطارات الرئيسية في أمستردام وأسفر عن جرح شخصين.
وتطرقت إلى قلق باكستان والصين وروسيا من تنامي نفوذ تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان بشكل يهدد أمن المنطقة.
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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