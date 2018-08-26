أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تأكيدات الحكومة الفلسطينية، أن الإدارة الأميركية لم تفي بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين منذ أكثر من عام، وأن الإعلان الاميركي عن قطع تلك الالتزامات خلال الساعات الأخيرة لم يكن جديدًا.
وأشارت صحف الأحد إلى تأكيدات دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك أن المسجد الأقصى هو الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونمًا، بجميع الطرق المؤدية إليه وهو مسجد إسلامي وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة، وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد.
وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على ما أعتبره المجلس الوطني الفلسطيني، أن قرار الإدارة الأميركية بإلغاء 200 مليون دولار من المساعدات المالية، استمرار لحرب العقوبات المالية التي تنتهجها إدارة الرئيس ترمب ضد الشعب الفلسطيني، وقيادته للقبول بالأمر الواقع.
وأولت صحف فلسطين اهتمامًا بمصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة وتحويل أراض زراعية إلى سكنية للمستوطنين.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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