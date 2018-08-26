أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تأكيدات الحكومة الفلسطينية، أن الإدارة الأميركية لم تفي بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين منذ أكثر من عام، وأن الإعلان الاميركي عن قطع تلك الالتزامات خلال الساعات الأخيرة لم يكن جديدًا.

وأشارت صحف الأحد إلى تأكيدات دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك أن المسجد الأقصى هو الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونمًا، بجميع الطرق المؤدية إليه وهو مسجد إسلامي وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة، وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على ما أعتبره المجلس الوطني الفلسطيني، أن قرار الإدارة الأميركية بإلغاء 200 مليون دولار من المساعدات المالية، استمرار لحرب العقوبات المالية التي تنتهجها إدارة الرئيس ترمب ضد الشعب الفلسطيني، وقيادته للقبول بالأمر الواقع.

وأولت صحف فلسطين اهتمامًا بمصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة وتحويل أراض زراعية إلى سكنية للمستوطنين.