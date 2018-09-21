أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم بدء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جولة دولية تشمل فرنسا وايرلندا، قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت صحف إلى استشهاد طفل فلسطيني ، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خلال مشاركته في مسيرات العودة.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن تسعة مقدسيين بشرط الحبس المنزلي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية، بينهم ثلاثة أفراد من عائلة واحدة.

وأولت صحف الصباح اهتماما بتحذيرات مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من عواقب استباحة حرمة المسجد الأقصى المبارك التي ازدادت وتيرتها خلال الأيام الأخيرة، مؤكدًا دعمه الكامل للتمسك بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، ومقدساته، وحريته.

وأوردت صحف فلسطين اقتحام عشرات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت صحف هذا اليوم خبر إعلان الأمم المتحدة أمس الخميس أن العمل على "تفاصيل" الاتفاق بين روسيا وتركيا لتفادي هجوم يشنه النظام السوري على محافظة إدلب لا يزال جاريا، مشيرة إلى أن الخطر على السكان لا يزال ماثلا.