أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

ألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على الإنجازات المستمرة التي تشهدها المملكة بمناسبة الذكرى الـ88 لليوم الوطني السعودي، مشيرة في الإطار إلى علاقات التعاون التي تربط بين المملكة وتونس في ظل القيادة الرشيدة.
ونقلت صورة عن الأوضاع المتوترة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس مع تجدد الإشتبكات المسلحة بعد خرق الأطراف المتنازعة اتفاق وقف إطلاق النار ، موردة في الاطار تأكيد مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة أن البعثة الأممية للدعم تعمل على مدار الساعة لتجنب المعارك داخل العاصمة مشدداً على ضرورة وقف تغول التشكيلات المسلحة على المؤسسات السيادية.
وتابعت تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة استمرار تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية التي تعتمد على توجيه الضربات الاستباقية للإرهاب والجريمة بكافة أشكالها وتحقيق مفهوم أمن المواطن والدولة في إطار الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
وتناقلت إعلان قوات الجيش اليمني تحرير وادي حرض وعدداً من القرى المجاورة له في المدينة وذلك عقب معارك مع مليشيا الحوثي.
وأخبرت عن مقتل وجرح عددًا من الأشخاص في فيضانات ضربت محافظة قسنطينة شرق الجزائر وتسببت الى جانب ذلك في خسائر مادية كبيرة في البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة.
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تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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