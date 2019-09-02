أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف الباكستانية اليوم بإبداء باكستان استعدادها على التفاوض مع الهند بشرط موافقة نيودلهي على تخفيف حدة التوتر في إقليم كشمير

وأخبرت الصحف عن إمكانية استئناف باكستان والهند المحادثات حول فتح معبر "كرتابور" الحدودي بين البلدين،

وعرجت على ترحيب باكستان بالقرار الصادر عن لجنة الشئون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأمريكي لمناقشة الأوضاع الإنسانية الراهنة في إقليم جامو وكشمير،

وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها سلطات الصحة في باكستان للحد من انتشار حمى الضنك التي بدأت تنتشر في شكل وبائي في المدن الباكستانية،

وتناقلت أنباء مقتل سبعة أشخاص بحادث إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية، ونجاح الشرطة في القضاء على منفذ الهجوم.

وأشارت إلى استعداد باكستان وأفغانستان على فتح معبر "طورخم" الحدودي على مدار الساعة لتسهيل عملية تنقل المواطنين والتجارة الثنائية بين البلدين.وتطرقت إلى تأثر شبكة إمدادات الكهرباء في المناطق الجنوبية من باكستان بالأمطار الغزيرة.وأخبرت في الشأن الإقليمي عن رفض حركة طالبان الأفغانية وقف الهجمات واستمرارها في التقدم نحو منطقة قندوز للسيطرة عليها، وذلك مع استمرار محادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى اتفاق سلام.