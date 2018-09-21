أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التي أكد فيها وقوف باكستان مع المملكة العربية السعودية.

وتناقلت تأكيد الخارجية الباكستانية أن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء عمران خان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة جسدت عمق العلاقات التاريخية الأخوية القائمة بين البلدين.

وأشارت إلى مساعي الحكومة الباكستانية لتحسين العلاقات الثنائية مع الهند وحل الخلافات العالقة بين البلدين عبر الحوار البناء.

وأخبرت عن إغلاق باكستان اثنين من المعابر الحدودية مع أفغانستان وإيران للحد من وقوع أي أعمال إرهابية أو طائفية.

وتطرقت إلى التحديات التي تواجهها الحكومة الباكستانية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والعجز في الميزانية العامة.

وتابعت سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي المشترك بين باكستان والصين الذي يهدف إلى ربط ميناء جوادر الباكستاني بالمناطق الصناعية في جنوب غرب الصين.

وأشارت كذلك إلى عزم الحكومة البريطانية على تكثيف العمل مع الحكومة الجديدة في باكستان لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وعرجت في الشأن الإقليمي إلى تجديد الحكومة الأفغانية الدعوة لحركة طالبان لإجراء مفاوضات مباشرة من أجل السلام.