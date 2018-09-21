أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التي أكد فيها وقوف باكستان مع المملكة العربية السعودية.
وتناقلت تأكيد الخارجية الباكستانية أن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء عمران خان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة جسدت عمق العلاقات التاريخية الأخوية القائمة بين البلدين.
وأشارت إلى مساعي الحكومة الباكستانية لتحسين العلاقات الثنائية مع الهند وحل الخلافات العالقة بين البلدين عبر الحوار البناء.
وأخبرت عن إغلاق باكستان اثنين من المعابر الحدودية مع أفغانستان وإيران للحد من وقوع أي أعمال إرهابية أو طائفية.
وتطرقت إلى التحديات التي تواجهها الحكومة الباكستانية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والعجز في الميزانية العامة.
وتابعت سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي المشترك بين باكستان والصين الذي يهدف إلى ربط ميناء جوادر الباكستاني بالمناطق الصناعية في جنوب غرب الصين.
وأشارت كذلك إلى عزم الحكومة البريطانية على تكثيف العمل مع الحكومة الجديدة في باكستان لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وعرجت في الشأن الإقليمي إلى تجديد الحكومة الأفغانية الدعوة لحركة طالبان لإجراء مفاوضات مباشرة من أجل السلام.
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تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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