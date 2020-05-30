أبرز اهتمامات الصحف العراقية اليوم السبت 30 أيَّار

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تأكيد وزير الصحة العراقي أن الوضع الوبائي في البلاد تحت السيطرة رغم أننا ما زلنا في مرحلة الخطر، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في بغداد وبعض المحافظات كانت نتيجة زيادة عمليات المسح الوبائي والفحوصات التي أجرتها الفرق الطبية فضلا عن زيادة عدد المختبرات التي أتاحت الكشف عن المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض الاصابة.

وتناولت الصحف تداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العراقي، وجهود الحكومة في مكافحتها، مفيدةً بارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية وتسجيلها أمس حصيلة غير مسبوقة بواقع 416 إصابة.

وتطرقت إلى المشاورات الجارية بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبين الكتل السياسية للاتفاق على تسمية مرشحين لشغل الوزارات الشاغرة، متوقعة أن يشهد اليومين المقبلين الإعلان عن تفاصيل هذا الاتفاق.

وتطرقت الصحف إلى الآراء المختلفة بشأن احتمالات استقطاع أو ادخار جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين في إطار المعالجات الحكومية للأزمة المالية التي يمر بها العراق، مستبعدة إمكانية حدوث ذلك من دون إجراء تعديلات قانونية.

وتناولت الصحف توجه الحكومة لإجراء تحقيق نزيه ومستقل في الأحداث الدامية التي رافقت تظاهرات شهر يناير الاحتجاجية. وأبرزت رغبة الحكومة العراقية في جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة، خصوصًا في مجال استثمار الغاز المصاحب.