أبرز اهتمامات الصحف العراقية اليوم الخميس 28 أيَّار

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الأربعاء، من الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش",منوهة بإعراب الأخير عن تمنياته بنجاح الحكومة الجديدة في العراق, في مواجهة التحديات المختلفة، فضلاً عن استكمال تشكيلتها الوزارية, إضافة إلى مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق والمنطقة.

ونقلت الصحف عن غوتيريش استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في تحديد الفرص، والعمل بشراكة بنّاءة مع الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار في البلاد, وتفاؤله بالخطوات التي اتخذتها حكومة الكاظمي حتى الآن.

وتناولت الصحف تداعيات أزمة كورونا التي تجتاح العالم بأسره، وتأثيراتها الاقتصادية على العراق، مبرزة جهود الحكومة العراقية في مكافحتها، بوصفها أزمة إنسانية تستدعي التضامن واستنفار جميع جهود الدول من أجل عبورها.

وتناولت صحف اليوم الوضع المالي والاقتصادي في العراق في ظل تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية, مبرزة المعالجات المقترحة لمواجهة هذا الوضع وبخاصة مايتعلق باستدامة دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية.